Sorel presenta la nuova collezione per affrontare l'inverno in sicurezza

MILANO - Sorel, il noto marchio di calzature, ha presentato la nuova collezione autunno-inverno 24/25. Queste calzature si adattano sia alla vita cittadina che alle avventure in montagna. L'uso di tecnologie avanzate e la cura dei dettagli rendono ogni scarpa un must-have per chi vuole affrontare l’inverno in sicurezza strizzando l’occhio allo stile.”





Si passa alle Ona Ave Low Sneaker da donna, che rappresentano una scelta raffinata per chi desidera un tocco di classe senza rinunciare a comfort e protezione. Realizzate in pelle pieno fiore scamosciata, queste calzature vantano una tomaia impermeabile che garantisce durabilità contro gli agenti atmosferici. La suola in gomma Evertread assicura stabilità, rendendole perfette per le strade nelle giornate più fredde e umide. Disponibili in diverse colorazioni.”

Scopri tutte le calzature su: Nuova Collezione | SOREL® Italia

“Il modello Caribou promette un'elevata comodità anche nelle condizioni più rigide. Realizzato con una tomaia in pelle nabuk impermeabile e cuciture termosaldate, garantisce comfort e una protezione duratura. L’interno estraibile in ThermoPlus e il risvolto in pile Sherpa mantengono i piedi caldi, mentre la suola vulcanizzata lavorata a mano e la Sorel Aero-Trac assicurano una trazione sicura su ogni superficie. Questo versatile modello è perfetto per la città e la montagna.”