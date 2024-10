'Sport e Salute: un connubio vincente', a Torre Guaceto se ne parla dall'1 al 3 novembre con gli esperti

Antonio Lo Savio, nutrizionista e medico dello sport e Rosalba De Maio, avvocato, aderente all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport





In occasione dell’Endurance Puglia Experience, evento internazionale di endurance equestre che si terrà dall’1 al 3 novembre presso il Meditur Village di Torre Guaceto, si svolgerà venerdì 1 Novembre alle ore 18:00, presso la sala conferenze, il convegno dal titolo "Sport e Salute: un connubio vincente".





L’incontro si propone come un’opportunità di approfondimento su tematiche chiave legate alla salute, al benessere e ai diritti nello sport, con particolare attenzione all’endurance equestre, una disciplina che richiede alta preparazione fisica e mentale per i cavalieri e benessere per i cavalli.





Il convegno vedrà l’intervento di Antonio Lo Savio, medico nutrizionista e specialista in benessere sportivo, che discuterà "I benefici di una corretta alimentazione nell’endurance equestre", evidenziando come una dieta bilanciata influisca positivamente sulle performance sportive e sul recupero fisico degli atleti.





La sua relazione punterà a spiegare come la nutrizione non sia solo una scelta quotidiana, ma una vera e propria strategia di performance. Una dieta bilanciata è infatti essenziale per ottimizzare la resistenza, la concentrazione e il recupero muscolare degli atleti, in particolare in sport di lunga durata come l’endurance. L’intervento offrirà consigli pratici su come una corretta alimentazione possa contribuire a prevenire lesioni, ridurre la stanchezza e sostenere la salute nel lungo termine.





Rosalba De Maio, avvocato, giudice endurance e componente delll’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, affronterà il tema "Il diritto di vincere sani: lotta contro abusi, violenza di genere e discriminazioni nello sport". La sua relazione offrirà uno sguardo approfondito sulle sfide e sui diritti degli sportivi, con una particolare attenzione ai valori dell’integrità e dell’inclusione.





Il suo intervento metterà in luce la necessità di promuovere un ambiente sportivo sicuro e inclusivo, libero da discriminazioni e abusi. De Maio porterà l’attenzione su come sia importante tutelare non solo il successo degli atleti, ma anche la loro dignità e il loro benessere, valorizzando l’impegno delle organizzazioni sportive nel prevenire e contrastare comportamenti lesivi e discriminatori. Un messaggio fondamentale per uno sport che sia sempre più accessibile e rispettoso dei valori umani.





La moderazione sarà affidata a Deborah Giorgi, giornalista e consigliere, nonché addetta stampa FISE Puglia, che guiderà i presenti attraverso le tematiche della giornata, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo.





Maria Convertini, presidente del comitato organizzatore, l'Oasi del Cavallo di Carovigno, della manifestazione internazionale FEI in Puglia 2024, darà il benvenuto insieme al presidente del Comitato Regionale FISE Puglia, Francesco Vergine e al presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto.





L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere sul binomio sport-salute e per valorizzare l’importanza di un ambiente sportivo sano e rispettoso dei diritti di tutti gli atleti, un tema essenziale per il futuro delle discipline sportive.