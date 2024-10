Taranto, convegno su “Adolescenti fra trasgressione e devianza’

TARANTO – Venerdì 4 ottobre, alle ore 9,00, a Taranto, presso l’Aula magna della sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico (Via Duomo 259), si svolgerà il Convegno “Adolescenti fra trasgressione e devianza”, organizzato dall’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia-Sezione di Taranto.Il Convegno intende fare il punto sul fenomeno della devianza e della criminalità minorile, in un momento storico nel quale il disagio giovanile è particolarmenteavvertito, come testimoniato anche da recenti drammatici fatti di cronaca.Ad aprire i lavori, Enrica Zaccaria, Segretaria AIMMF-Sez. Taranto. Dopo i saluti istituzionali delle autorità e un report degli studenti tarantini, a cura di Umberto DiToppa e Giovanni Paolo Pisconti (giudici onorari presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto) sono previste le relazioni di Alfio Maggiolini, Psicoterapeuta dell’IstitutoMinotauro di Milano (“Devianza e bisogni evolutivi degli adolescenti”), e di Cinzia Ariano, Direttore del Dipartimento Dipendenze ASL-Taranto (“Neurobiologia, trasgressione e devianza in età giovanile: evoluzione o involuzione?”).A seguire una tavola rotonda, moderata da Pina Montanaro, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, alla quale parteciperanno: Mirella Pasca, Responsabile del S.S. professionale del Comune di Taranto; Imma De Pascale, Dirigente psicologo della UOC di NPIA. - ASl TA; Nicola Triggiani, Professore Ordinario di Diritto processuale penale dell’Università degli Studi di BariAldo Moro; Patrizia Quatraro, Direttore USSM Taranto; Nicla Pastore, Giornalista; Imma Caricasulo, Presidente della Camera minorile di Taranto; Francesco Mitidieri,Presidente OdV NOI e VOI.Le conclusioni sono affidate a Patrizia Famà, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto.Sono previsti crediti formativi per gli avvocati e gli assistenti sociali.