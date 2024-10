Traetta Opera Festival, concorso lirico ad Alice Lackner E adesso tocca al Trio Goffriller

BITONTO - Prosegue a pieno ritmo la programmazione del Traetta Opera Festival, che l’altra sera ha licenziato la tedesca Alice Lackner vincitrice della decima edizione del Concorso internazionale di canto lirico intitolato al grande compositore bitontino, competizione alla quale si erano iscritti in 74 da 13 Paesi. Mentre venerdì 4 ottobre (ore 20.30) prosegue il ciclo di concerti da camera «Ri-Letture» del quale, nel Teatro Comunale di Bitonto, sarà protagonista il Trio Goffriller composto dai solisti della Camerata Strumentale Siciliana Vito Imperato (violino), Benedetto Munzone (violoncello) e Giulia Russo (pianoforte). I tre musicisti saranno impegnati nell’esecuzione di un raffinato repertorio comprendente il Trio per pianoforte n. 1 in re minore, op. 49 (MWV Q29) di Mendelssohn, composizione che riflette l’intimo equilibrio del musicista di Amburgo, il Trio in sol minore di Clara Wieck Schumann, caratterizzato da un notevole spessore tecnico, da episodi di alto lirismo e da una straordinaria espressività, e, infine, da «L’urlo francese» del compositore siciliano Giovanni Ferrauto, al quale è stata commissionata, così come prevede il ciclo «Ri-Letture» la rielaborazione in chiave contemporanea di una musica di Tommaso Traetta.Tornando al Concorso internazionale di canto, la competizione, che quest’anno ha visto trionfare il mezzosoprano Alice Lackner, in passato ha premiato concorrenti diventati interpreti molto richiesti nel circuito dei teatri d’opera e dei festival lirici italiani ed internazionali. Il secondo premio è andato ex aequo alla giapponese Saori Sugiyara e a Gioria Teodoro, il terzo premio ad Antonella Baldantoni, che ha conquistato anche il premio del pubblico.Quest’anno la commissione era formata da Cornelia Blanche, pianista a direttore artistico dell’International Competition Musiktalente Germany, Alfredo Sorichetti, direttore artistico di Civitanova all’Opera, Jan José Navarro Hernandez, direttore dell’Orchestra dell’Università di Almeria, in Spagna, Luciano Corona, manager e organizzatore nella produzione di opere liriche, e Vito Clemente, direttore artistico del Traetta Opera Festival.Il costo dei biglietti per il concerto del Trio Goffriller è di 2 euro. Info 080.3742636 - www.traettafestival.it