Tiziana Felle, in arte TI, presenta 'Inner' al Teatro Kismet di Bari il 18 ottobre

BARI - A distanza di pochi mesi dall’uscita del suo Ep “Inner” tutte le piattaforme digitali, TI, al secolo Tiziana Felle, presenterà live, per la prima volta, il progetto musicale. Ad ospitare il concerto della cantautrice, accompagnato da un talk condotto da Carlo Chicco, sarà il Teatro Kismet di Bari venerdì 18 ottobre. La serata, trasmessa in diretta streaming su radio RKO, si aprirà, con ingresso libero, alle 21 con l’intervista e lo showcase. Un live musicale che vedrà sul palco Tiziana Felle, ai synth e voce accompagnata da Pit Campanella, ai visuals, e Francesco Curci ai suoni. La chiusura dell’evento è affidata ai dj set di Carlo Chicco, Gae + Laneige (Discipline), Pierpaolo Guaragno e Mr. Bogo."Questa è la prima presentazione dell’EP Inner. Sono davvero felice di poter far ascoltare questo mio lavoro. Ho voluto fortemente partire da Bari, da casa, per condividere musica ed emozioni con un pubblico che sento amico, ma anche molto esigente", dichiara TI, "Ringrazio di cuore Carlo Chicco, RKO e il Teatro Kismet per aver reso possibile tutto questo. Inner anticipa il prossimo album che sarà molto simile all’Ep, sia dal punto di vista musicale, sia nei testi e nei contenuti. Spero di portare la mia musica in giro il più possibile. Ci sono già alcune date in programma".Sono tre le tracce di cui si compone “Inner”: “Rumors”, “Programs” e “Void Voice”. Tre tasselli di un Ep che custodisce la moltitudine della nostra interiorità, le complessità inconsce, le voci, luci e ombre, ciò che ci spinge a fermarci ma anche a pensare di agire e costruire. “Inner”, progetto musicale distribuito da Angapp Music, dunque, racchiude le contraddizioni e l’emotività, quello che sentiamo e viviamo giorno dopo giorno, le battaglie interiori, il nostro attraversare paure, debolezze e insicurezze, i pensieri fissi che ritornano. Ma anche i fantasmi che combattiamo, i dialoghi più profondi con noi stessi, la volontà di emergere, la riflessività, le opinioni che vogliamo difendere a discapito di una società che omologa e appiattisce, la fierezza della diversità e l’amore per la differenza."In questo Ep parlo di sentimenti, pulsioni, quelli che sono i nostri pensieri e le nostre profondità, i meandri della nostra mente e del nostro mondo interiore>>, spiega Tiziana Felle, "Sono affascinata da quello che possiamo provare durante la nostra vita, ciò che ci commuove, che ci fa incazzare, che ci fa sorridere e il perché. Il voler scavare dentro di me, capire, non cercare scorciatoie ma anzi voler affrontare tutto di petto fa parte del mio modo di essere".Dopo gli esordi giovanissima sulla scena indie pop nazionale con i Teclo, TI, nome d’arte di Tiziana Felle, attraversa in maniera trasversale oltre vent’anni della scena musicale pugliese, legando il suo nome a progetti sempre ricercati e dal taglio spiccatamente internazionale, che spesso precorrono i tempi e anticipano le tendenze. È il caso del post rock-noise degli Skill ma soprattutto del dream pop dei Fabryka, con cui si esibisce su alcuni dei palchi più importanti della scena internazionale come: SXSW - Austin (Usa), Reeperbahn Festival – Hamburg (Germania), Primavera Sound – Barcellona (Spagna), Strawberry Festival – Shanghai (Cina), Sziget Festival – Isola di Óbuda/Budapest (Ungheria).Apre i concerti di: Patti Smith, Skunk Anansie, Matmos, Vanishing Twin, Goldie, Timo Maas, Church, Gotan Project, Tiga, Subsonica, Afterhours, C.S.I., Giorgio Canali e i Rossofuoco, Murcof, Perturbazione, Chicago Underground Duo, Karate, I Used To Be a Sparrow, Yuppie Flu, Velma, Lotus, Piano Magic. Negli ultimi anni coltiva le prime esperienze da solista, parallelamente all’attività con i Fabryka. Nel 2019 pubblica il suo primo album da solista Boundaries prodotto da Dario Tatoli (Makai) per Faro Records. Il suo nuovo lavoro da solista Inner, in uscita per Angapp Records, unisce la sua passione per le musiche dream pop, ambient/tecno/house e film score, soffermandosi sulla moltitudine del nostro mondo interiore e sulla nostra meravigliosa complessità.Info evento al +39 3358052211 e via mail a botteghino@teatrokismet.it