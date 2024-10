Tragedia ad Apricena: 45enne perde la vita dopo aver investito un cane con la moto

APRICENA – Un tragico incidente ha scosso la comunità di Apricena nella giornata di ieri, quando Matteo Antonacci, 45enne conducente di autobus, è rimasto vittima di un fatale incidente stradale. L’uomo ha perso la vita dopo aver investito un cane mentre era alla guida della sua moto lungo la strada provinciale SP38, alla periferia della città.

Secondo le prime ricostruzioni, Antonacci stava percorrendo la SP38 quando, all’improvviso, un cane è comparso sulla carreggiata. Nel tentativo di evitare l'animale o a seguito dell'impatto, l’uomo ha perso il controllo della moto, finendo violentemente a terra. Il colpo sull'asfalto è stato devastante, e nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118, giunto sul posto poco dopo l’incidente, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire le esatte circostanze dell’accaduto. L’incidente ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Apricena, dove Matteo Antonacci era molto conosciuto e stimato per il suo lavoro di autista di bus.