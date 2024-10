Scompare Angelo Pugliese: il cordoglio del sindaco di Bari Vito Leccese

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese esprime il cordoglio della città per la scomparsa di Angelo Pugliese: “Oggi la Città di Bari piange la scomparsa di Angelo Pugliese, storico esponente dei socialdemocratici, da sempre impegnato per lo sviluppo della nostra terra. Persona determinata e competente, Angelo Pugliese ha ricoperto per decenni incarichi politici e sindacali di rilievo, mettendo in campo visione e lungimiranza. Instancabile studioso delle materie di cui si è occupato durante la sua lunga militanza e carriera professionale, negli ultimi anni ha svolto un ruolo fondamentale nell’organismo di valutazione del Comune di Bari”.