Tragedia a Milano: morto Francesco Caputo, ingegnere biomedico salentino

MILANO - Francesco Caputo, il 35enne ingegnere biomedico salentino originario di Lucugnano, frazione di Tricase, è deceduto dopo dieci giorni di agonia in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Milano. L’incidente si è verificato in via Superga, dove Francesco è stato coinvolto in un impatto violento con la portiera di una Citroen C3, aperta dal conducente senza accorgersi della sua presenza in bicicletta.

Le sue condizioni erano subito apparse critiche, e nonostante i tentativi di salvarlo, il giovane ingegnere è morto ieri mattina in ospedale. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Lucugnano e tutti coloro che lo conoscevano.

In un gesto di grande altruismo, la famiglia ha deciso di donare i suoi organi, offrendo così una possibilità di vita a chi ne ha bisogno. I funerali di Francesco Caputo saranno celebrati nella sua città natale, Lucugnano, dove amici e familiari si riuniranno per dargli l'ultimo saluto.

La sua tragica fine mette in evidenza i rischi legati alla sicurezza stradale e lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo amava.