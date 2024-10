Tragedia a Monopoli: 30enne perde la vita in un incidente sulla strada per Alberobello

MONOPOLI - Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Monopoli. Sulla provinciale che collega Monopoli ad Alberobello, un giovane motociclista di 30 anni, residente a Polignano e identificato con le iniziali A.B., ha perso la vita in uno scontro frontale con una vettura. La vittima era alla guida di una Ducati 600, che si è violentemente scontrata con una Toyota Aygo a bordo della quale si trovavano due persone, entrambe ferite e trasferite all’ospedale San Giacomo per accertamenti.

L'impatto e i soccorsi

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Monopoli, in servizio con il turno B, per gestire la sicurezza e il recupero dei mezzi coinvolti. Le ambulanze del 118 hanno provveduto al soccorso delle persone a bordo dell'auto, mentre gli agenti della Polizia Locale hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La dinamica dell'incidente e le indagini

Le autorità stanno indagando per stabilire le cause dell’incidente, al momento ancora non del tutto chiare. La provinciale tra Monopoli e Alberobello è spesso teatro di incidenti a causa della conformazione stradale e del traffico intenso, e questo ennesimo episodio ripropone con forza il tema della sicurezza sulle strade della zona.