Triggiano, rapina armata all'ufficio postale: banditi sfondano l'ingresso con un Suv e fuggono con il bottino

TRIGGIANO - Momenti di terrore questa sera a Triggiano, dove l’ufficio postale è stato preso di mira da un gruppo di rapinatori armati proprio all'orario di chiusura. I banditi, utilizzando un Suv come ariete, hanno sfondato l’ingresso principale, distruggendo le tre vetrate dell’edificio, per fare irruzione all’interno, dove si trovavano alcuni dipendenti e clienti.

La dinamica dell’assalto

Una volta all’interno, i malviventi si sono impossessati di alcuni sacchi, apparentemente pieni di banconote destinate alle pensioni di inizio mese. Il colpo è stato rapido e calcolato: i banditi sono subito fuggiti a bordo di motociclette, riuscendo a dileguarsi nonostante all’esterno dell’edificio fosse presente una pattuglia della Polizia Locale.

Le indagini in corso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e la Scientifica, che stanno raccogliendo le prove e i rilievi per risalire agli autori del furto. Gli inquirenti stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena per ottenere elementi utili all’indagine.

Paura tra i presenti e comunità sotto shock

L’accaduto ha generato momenti di panico tra i presenti, alcuni dei quali erano all’interno dell'ufficio postale per sbrigare commissioni quotidiane. La comunità di Triggiano è sotto shock per la violenza e l'audacia del colpo, avvenuto in pieno centro e in orario di chiusura.