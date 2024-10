Tragedia nel nord Barese: 72enne muore in un incidente stradale sulla Barletta-Canosa

BARLETTA - Pasquale Camarrota, 72 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada che collega Barletta a Canosa di Puglia, nel nord Barese.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un furgone. L’impatto è stato fatale per il 72enne, che è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi. Il conducente del furgone, un uomo giovane, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono al momento note.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dello scontro, insieme ai vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.