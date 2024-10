A Taranto il convegno 'Alimentazione, stili di vita, invecchiamento attivo'

TARANTO - Una corretta alimentazione e un sano stile di vita sono i due pilastri su cu cui si basa un buon invecchiamento attivo.Informare e sensibilizzare le persone anziane su questi temi è uno dei principali obiettivi programmatici dell’Auser che, a tal fine, organizza nel capoluogo jonico un convegno sull’argomento, chiamando a raccolta non solo esperti, ma anche responsabili delle istituzioni e del terzo settore, con il fine ultimo di costruire una rete di buone prassi.Il convegno «Alimentazione, stili di vita, invecchiamento attivo», promosso da Auser Puglia in collaborazione con il Circolo Tamburi, si terrà alle ore 10.00 di lunedì 14 ottobre, a Taranto presso il Centro Polivalente di via Lisippo n.8.Dopo i saluti di Mimma Peluso, presidente dei Circolo Auser Tamburi, di Donato Conte, presidente provinciale Auser Taranto e di Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della Cgil di Taranto, i lavori entreranno nel vivo con la relazione di Biagio D'Alberto, presidente Auser Puglia.Sono quindi previsti gli interventi di Valentina Romano, direttore del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Michele Tassiello, segretario generale Spi Cgil Puglia, Davide Giove, portavoce regionale del Forum Terzo Settore, Michele Conversano, presidente Alleanza Invecchiamento Attivo Happy Aging e Gabriella Ficocelli, assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto.I lavori saranno presieduti da Paolo Peluso, segretario generale Spi Cgil di Taranto, mentre le conclusioni saranno affidate a Mimmo Pantaleo, Presidente Nazionale Auser.