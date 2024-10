SAN SEVERO - Un drammatico episodio di violenza si è consumato a San Severo, dove un uomo ha sparato alla moglie all'interno del parcheggio dell'Eurospin di via Salvemini, per poi togliersi la vita. La donna, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata in ospedale in condizioni critiche.I corpi dei due sono stati trovati a poca distanza l'uno dall'altro, all'interno dell'area del supermercato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, a cui sono affidate le indagini per chiarire la dinamica esatta dei fatti e le motivazioni alla base della tragedia.L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale.