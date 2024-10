SAN SEVERO - È Mario Furio, ex guardia giurata in pensione, l'uomo che questa mattina ha aperto il fuoco contro l'ex moglie, C.P., per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, prima di togliersi la vita con la stessa arma. Dopo aver sparato alla donna, Furio si è allontanato in auto, per poi compiere il gesto estremo.La coppia, che era separata da tempo, aveva cinque figli. Secondo le prime indiscrezioni, Furio indossava un braccialetto elettronico a seguito di un precedente tentativo di soffocamento nei confronti dell'ex moglie. La donna è stata colpita da diversi colpi di pistola alla testa e si trova ora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto. La tragedia ha lasciato sgomenta l'intera comunità locale.