Trofeo CONI 2024: successo per la Puglia nel Karate alla IX Edizione

PALERMO - Il Trofeo CONI, manifestazione sportiva multidisciplinare organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha visto la sua IX edizione quest'anno in Sicilia, precisamente nelle città di Palermo e Catania. L'evento, dedicato a giovani atleti tra i 10 e i 14 anni, ha attirato l'attenzione di migliaia di giovani sportivi e delle loro famiglie, con una partecipazione riservata alle rappresentative regionali.

Una delle novità di quest'anno è stata la presenza delle prime due cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che hanno partecipato per la prima volta nella storia del Trofeo. «Grazie ragazzi, siete meravigliosamente in grande numero. Questa serata di apertura vi introduce in giornate di entusiasmo che ricorderete per sempre. Esprimerete talento e amicizia: auguri per queste giornate e per il futuro. Dichiaro aperto il Trofeo Coni», ha dichiarato il Capo dello Stato, dando ufficialmente inizio all'evento.

La rappresentativa pugliese si è distinta nel karate, con cinque atleti in gara: Francesco Pio Basoni, Achille Giuliani e Silvia Costantino per il kumitè; Luca D’Auria e Roberta Santo per i kàta. Capo delegazione è stato il m° Nicola Simmi, responsabile del settore giovanile del karate pugliese e uno dei tecnici della nazionale italiana di categoria.

Nella specialità dei kàta, la Puglia ha ottenuto risultati eccezionali: Luca D’Auria ha conquistato un meritatissimo oro, mentre Roberta Santo ha chiuso al 5° posto. La competizione nel kumitè è stata più difficile, con la Puglia che ha affrontato la Lombardia nella finale di pool, perdendo, e successivamente la Campania nei ripescaggi, classificandosi al 5° posto.

Grazie ai punti accumulati nei kàta e alla media finale tra le due specialità, la Puglia ha concluso il Trofeo CONI al terzo posto, un risultato significativo che arricchisce il già brillante operato delle altre rappresentative FIJLKAM pugliesi. Infatti, la Puglia ha conquistato il primo posto nella Lotta e il secondo nel Judo, rendendo il terzo posto del Karate un ulteriore trionfo in questa edizione.

Il Trofeo CONI 2024 si è rivelato un grande successo per la Puglia, testimoniando l'impegno e il talento dei giovani atleti pugliesi, nonché il valore della collaborazione tra le istituzioni e le federazioni sportive nel promuovere lo sport tra i giovani.