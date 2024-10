Tutto pronto per la quarta edizione della Ciclostorica Puglia: in programma il 2 novembre a Polignano a Mare

BARI - Manca una settimana all'atteso appuntamento con la Ciclostorica Puglia, evento ciclistico che ogni anno attira centinaia di appassionati da tutta Italia e qualcuno anche dal resto d’Europa. L'edizione 2024 prevede tre percorsi emozionanti che attraverseranno le strade panoramiche di questa incantevole terra:

L’Audace: 160 km con un dislivello di 1500 metri

Il Medio: 110 km con un dislivello di 1050 metri

Il Corto: 50 km con un dislivello di 200 metri

Conferenza stampa e Concerto Lirico – 1° Novembre

Il giorno prima della gara, il 1° novembre, alle ore 17.30, si terrà la conferenza stampa presso il Museo Pino Pascali a Polignano a Mare. Interverranno personalità di rilievo come Giancarlo Brocci, fondatore di Eroica, Michela Girardengo, pronipote del leggendario ciclista Costante Girardengo, e Giuseppe Arrivo, presidente del MTB Club Bari e fondatore della Ciclostorica Puglia.

A seguire, alle ore 18.30, gli appassionati di musica potranno godere del tradizionale concerto lirico che vedrà protagonisti il pianista Emanuele Modugno, il tenore Bo Schunnesson, le soprano Lia Palmisano e Miriam Spano, la mezzo soprano Valeria Arrivo e il chitarrista Nando Di Modugno.

Ciclostorica Puglia: sicurezza stradale, sport, FairPlay e sostenibilità ambientale

Durante la giornata della corsa, il 2 novembre, parallelamente alle attività ciclistiche, Piazza San Benedetto - la Piazza Ciclostorica di Polignano - ospiterà eventi speciali dedicati alla comunità. La Stargate Universal, in collaborazione con Aspassobike e Mountain Bike Club Bari ASD, offrirà ai diversamente abili in carrozzella l’emozione del "vento in faccia" in Piazza.

Il CUB - Ciclisti Urbani Baresi sensibilizzerà il pubblico sui temi della sicurezza stradale, mentre il campione mondiale Ottavio Panunzio e la sua squadra della Opacademy coinvolgeranno i ragazzi con attività ispirate al FairPlay.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità: i bambini dell’IC San Giovanni Bosco di Polignano a Mare interpreteranno i principi del Manifesto del Ciclismo Sostenibile, promosso dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con Eroica, dimostrando come la bicicletta possa essere un simbolo di economia circolare e rispetto per l'ambiente.

Ringraziamenti e Segreteria Operativa

Un ringraziamento speciale va a tutti i partner che hanno contribuito al successo di questa edizione e alle amministrazioni locali che hanno creduto in questo progetto che valorizza la storia, la sostenibilità e le tradizioni del territorio pugliese, evidenziando l'importanza dello sport in una terra meravigliosa che merita di essere scoperta.

La Segreteria Operativa della Ciclostorica Puglia si troverà presso il Palazzo S. Giuseppe, in Via Mulini a Polignano a Mare (BA), dove sarà possibile ritirare la busta tecnica e i pacchi gara.