Regione Puglia: Raffaele Piemontese nuovo assessore alla Sanità e Benessere Animale, Fabiano Amati al Bilancio

BARI - Il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, è stato nominato nuovo assessore alla Sanità e Benessere Animale, oltre che allo Sport per Tutti. La decisione è stata presa dal governatore Michele Emiliano, che ha introdotto anche Fabiano Amati nella giunta regionale con il ruolo di assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali.Contestualmente, Emiliano ha riassegnato alcune deleghe strategiche. Alessandro Delli Noci, già in giunta, si occuperà della Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e dei Fondi Europei, mentre Donato Pentassuglia, anch’egli assessore in carica, ha ricevuto le deleghe per le Risorse Idriche, la Tutela delle Acque e l'Autorità Idrica.Infine, il presidente Emiliano ha deciso di mantenere sotto la sua diretta supervisione le deleghe relative alle Infrastrutture, alla Difesa del Suolo e al Rischio Sismico, al Demanio e al Patrimonio, consolidando così il suo controllo su aree chiave dell’amministrazione regionale.Questi aggiustamenti confermano l’intenzione del presidente di rafforzare la squadra con competenze mirate per affrontare le sfide nei settori più strategici della Regione, come sanità, gestione delle risorse finanziarie e tutela ambientale.