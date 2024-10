'Vicine Vicine', Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari dal 19 al 22 ottobre

BARI - Dal 19 al 22 ottobre 2024, Bari ospiterà la terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, un evento che mette in mostra le eccellenze italiane con un fitto programma di attività dedicate all'informazione, all'intrattenimento e alla cultura. Il Villaggio delle Regioni, allestito in Piazza del Ferrarese, sarà il cuore pulsante dell'evento, offrendo showcase musicali, aree dedicate a sport e salute, degustazioni enogastronomiche e spazi dedicati all'intelligenza artificiale.Il Festival, dal titolo “La Regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze”, offrirà numerosi appuntamenti tra concerti, degustazioni e presentazioni. Lo showcase musicale vedrà la partecipazione di artisti da ogni angolo d'Italia, come Renzo Rubino, ospite speciale sabato 19 ottobre con il suo nuovo progetto "La Sbanda", che fonde musica popolare e contemporanea.Tra le degustazioni, si potranno assaporare prodotti tipici da Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana, Piemonte, Veneto, Sardegna e altre regioni. Inoltre, il Mercatino del Gusto, un evento dedicato alla gastronomia pugliese, offrirà un viaggio tra i sapori locali.Innovazione e tradizioneIl Festival non è solo musica e cibo. L'Area Intelligenza Artificiale ospiterà startup e progetti innovativi per scoprire il potenziale dell'AI, mentre l'Arena sarà teatro di dibattiti e presentazioni. Tra gli incontri più attesi, il 20 ottobre la Regione Molise presenterà un progetto legato alla robotica e automotive, mentre la Liguria e l'Emilia-Romagna illustreranno le proprie strategie digitali e di sviluppo giovani.Un evento che celebra la diversità regionaleIl Festival delle Regioni, organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture, offre un mosaico di esperienze che celebra l’identità e la diversità delle regioni italiane. Un'occasione unica per scoprire la cultura, l'innovazione e le tradizioni del nostro Paese.Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.festivaldelleregionibari.it