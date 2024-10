Victoria's Secret arriva a Bari: presto un nuovo store in via Sparano

BARI - Victoria’s Secret, il celebre marchio statunitense di lingerie e prodotti di bellezza, è pronto a sbarcare a Bari con l’apertura di un negozio in via Sparano, nell’isolato tra via Abate Gimma e via Piccinni. La nuova sede occuperà lo spazio un tempo occupato dal brand Desigual, con un affitto stimato intorno ai 25mila euro mensili.L’immobile, rimasto chiuso per un periodo, sarà sottoposto a un intervento di ristrutturazione, anche se i lavori non dovrebbero richiedere troppo tempo, lasciando presagire un’inaugurazione imminente. Parallelamente, Victoria's Secret ha già avviato la ricerca di personale, segno che l’apertura del nuovo store è ormai vicina.Questa nuova apertura rappresenta un’importante aggiunta per il settore del retail barese, arricchendo l’offerta commerciale della città con un marchio di fama mondiale e promettendo di diventare un punto di riferimento per gli amanti della moda e della bellezza.