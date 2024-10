Gino Sorbillo arriva a Bari: la pizza napoletana continua la sua espansione nel capoluogo pugliese

BARI - Dopo l’apertura delle pizzerie di Da Michele, Vincenzo Capuano ed Errico Porzio, un altro celebre pizzaiolo napoletano è pronto a portare la sua arte a Bari: Gino Sorbillo, icona della pizza napoletana, aprirà la sua tredicesima sede internazionale tra il centro e la città vecchia. Alcuni locali nella zona sono già stati visitati personalmente dal pizzaiolo, celebre anche sui social per la sua passione e dedizione alla tradizione partenopea.

"Mi piacciono le sfide" – ha dichiarato Sorbillo a Repubblica – "Bari, in questi ultimi anni, è diventata una città particolarmente attrattiva da un punto di vista turistico".

L’arrivo di Sorbillo testimonia il crescente richiamo che Bari esercita sui grandi nomi della ristorazione italiana e aggiunge una nuova tappa imperdibile per i residenti e i turisti che affollano il capoluogo pugliese. La nuova apertura non solo rafforza la presenza della tradizione napoletana in città, ma arricchisce ulteriormente l’offerta gastronomica barese con un punto di riferimento per gli appassionati della vera pizza napoletana.