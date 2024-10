VIII Edizione della Giornata Nazionale "Camminata tra gli Olivi" a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Domenica 27 ottobre, Trinitapoli ospiterà l’VIII edizione della Giornata Nazionale "Camminata tra gli Olivi", un evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con il Comune di Trinitapoli e l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia). Il raduno è fissato per le ore 9 presso la sede del Comune, da cui partirà un percorso circolare di sei chilometri immerso nei suggestivi paesaggi olivetati del territorio.Durante la camminata, i partecipanti potranno approfondire le antiche tecniche di coltivazione e raccolta delle olive, grazie a soste presso frantoi locali che offriranno degustazioni di prodotti tipici, primo fra tutti l’olio extra vergine di oliva, fiore all’occhiello del territorio.Il Sindaco Francesco di Feo ha commentato con entusiasmo l’evento: “Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi è un'esperienza unica. Questo evento è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, far conoscere il nostro paesaggio e far apprezzare l’olio extra vergine di oliva, prodotto di eccellenza apprezzato in tutto il mondo.”L’Assessore all’Agricoltura Giovanni Landriscina ha sottolineato l’importanza del tema di quest’anno, la salvaguardia dell’olivicoltura storica: “In oltre 130 città dell'Olio d'Italia si celebra l'VIII edizione della Camminata tra gli Olivi. Con questo evento ci impegneremo al massimo per preservare il nostro oro verde!”Anche il Consigliere Comunale Michele Ingianni ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “La passeggiata tra gli ulivi è una delle attività promosse per la valorizzazione dell’olio extra vergine e dei prodotti tipici locali.”La camminata si concluderà al Parco degli Ipogei di Trinitapoli, dove sarà possibile ammirare i tesori archeologici del luogo e terminare questa esperienza immersiva nella storia e nelle tradizioni agricole del territorio.