Visita dell’Ambasciatore del Senegal alla Fiera del Levante: nuove prospettive di collaborazione internazionale

BARI - Giovedì 24 ottobre, l’ambasciatore del Senegal, S.E. Ngor Ndiaye, accompagnato dal console onorario a Bari, avvocato Massimo Navach, ha incontrato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, presso il Centro direzionale del quartiere fieristico di Bari. Al centro del colloquio, futuri scenari di collaborazione tra Italia e Senegal, con particolare attenzione al nuovo concept “Galleria delle Nazioni”.Il Senegal sarà presente nella "Galleria delle Nazioni" in occasione della Campionaria di settembre 2025, e parteciperà anche ad altre fiere specializzate nel corso dell'anno. Inoltre, nei prossimi mesi verrà siglato un protocollo di intesa tra la Nuova Fiera del Levante e la Fiera di Dakar, volto a rafforzare la cooperazione e l'internazionalizzazione tra i due Paesi attraverso nuovi scambi commerciali.Gaetano Frulli ha sottolineato l’importanza strategica della collaborazione con i Paesi africani per il ruolo della Fiera del Levante, specialmente in vista del progetto "Galleria delle Nazioni". Anche l’ambasciatore Ndiaye ha espresso entusiasmo per le opportunità offerte, dichiarando che il Senegal vede un enorme potenziale di sviluppo nei settori dell'agricoltura, pesca e turismo, consolidando così i legami commerciali con l’Italia.Questa visita segna un passo importante nel processo di interconnessione commerciale tra i due Paesi, promuovendo collaborazioni che spaziano dall’economia alla cultura.