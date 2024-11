ROMA - Vincita da Top 10 quella centrata al 10eLotto, nel concorso di sabato scorso, da un fortunato giocatore di Aradeo, piccolo comune in provincia di Lecce. Grazie ad una puntata di 40 euro, il giocatore di Lecce si è portato a casa una super vincita di 200.000 euro. Si tratta dell’ottava vincita più alta dell’anno al 10eLotto.Il 10eLotto ha premiato bene il Sud visto che anche a Bisignano, in provincia di Cosenza, è stata centrata un’altra vincita importante. In questo caso il fortunato giocatore ha puntato 19,50 euro e ne ha incassati 45.500. lp/AGIMEG