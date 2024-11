25° Anniversario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia: un evento per celebrare successi e guardare al futuro

FOGGIA – Lunedì 18 novembre, alle ore 10:30, presso il Polo Biomedico "Emanuele Altomare" in via Napoli 121, si terrà la cerimonia per celebrare il 25° anniversario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia. Questo traguardo rappresenta un’importante occasione per riflettere sui risultati ottenuti e delineare le sfide future nel campo della sanità e della formazione medica.

Un percorso di eccellenza

In 25 anni, la Facoltà di Medicina ha raggiunto risultati significativi, contribuendo a consolidare il ruolo dell’Università di Foggia nel panorama accademico nazionale e internazionale. Grazie al lavoro dei Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche e Chirurgiche, l’Ateneo è diventato un punto di riferimento per la didattica, la ricerca e l’assistenza sanitaria.

Il Preside della Facoltà, prof. Giuseppe Carrieri, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo:

"Questa ricorrenza non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sull’impatto che abbiamo avuto nel territorio e nella comunità scientifica. Insieme, continueremo a innovare e a formare i professionisti della salute di domani."

Collaborazione con il territorio

Fondamentale è stata la collaborazione con la Regione Puglia e il Policlinico Riuniti di Foggia, che ha portato alla crescita del sistema sanitario regionale. Il dott. Giuseppe Pasqualone, Direttore Generale del Policlinico, ha evidenziato i traguardi raggiunti:

"Dal 2019 al 2023, i ricavi del Policlinico sono aumentati da 257,8 a 326,2 milioni di euro, con un incremento delle prestazioni ambulatoriali da 1,7 a 2,4 milioni. Continueremo a lavorare per progetti ambiziosi come la riqualificazione del Monoblocco e il Centro Grandi Ustionati."

Un programma ricco e simbolico

La giornata celebrativa si aprirà con un’esibizione musicale degli studenti del Conservatorio “U. Giordano” e il saluto delle istituzioni accademiche e politiche:

Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia Vincenzo Mundo, Rappresentante degli Studenti di Area Medica Pierluigi Nicola De Paolis, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Foggia-Bovino Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia

Seguiranno interventi tematici da parte di rappresentanti del mondo accademico e sanitario, tra cui il Preside Giuseppe Carrieri, il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, e i direttori dei Dipartimenti di Medicina.

Concludere con uno sguardo al futuro

La cerimonia si concluderà con la consegna di targhe celebrative ai protagonisti di questi 25 anni di storia e un brindisi augurale.

Questo anniversario non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro con l’obiettivo di continuare a innovare e rafforzare il legame tra Università, ricerca e territorio.