8a Conferenza di Oncologia Polmonare a Bari: dalla prevenzione alla terapia della malattia avanzata

BARI - L’11 e il 12 novembre 2024, Bari ospiterà l’8ª Conferenza di Oncologia Polmonare, un appuntamento annuale divenuto ormai cruciale per discutere i più recenti progressi nella gestione e nel trattamento del tumore al polmone. L'evento, che si terrà presso l’Hotel Villa Romanazzi Carducci, riunirà esperti internazionali e italiani provenienti da centri di eccellenza come Parigi, Losanna e gli Stati Uniti, per condividere esperienze e riflessioni sulle ultime innovazioni terapeutiche, senza trascurare l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Un evento multidisciplinare per una visione integrata della patologia polmonare

Sotto la presidenza di Domenico Galetta, responsabile della Oncologia Medica Toracica dell’IRCCS Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, e con i responsabili scientifici Annamaria Catino e Michele Montrone, il convegno punterà a integrare in una visione olistica gli approcci preventivi e terapeutici, elementi complementari nella lotta alla malattia polmonare. La conferenza si aprirà ufficialmente lunedì 11 novembre alle 14:30, con i saluti del Direttore Generale dell’IRCCS, Alessandro Delle Donne, e di Gero Grassi, Presidente del Consiglio di indirizzo. Silvia Novello, Presidente di WALCE (Women Against Lung Cancer), terrà la lectio magistralis inaugurale sul tema “Le prevenzioni: strategie innovative per un problema sociale”.

Sette sessioni per esplorare il presente e il futuro dell’oncologia toracica

La conferenza sarà articolata in sette sessioni di lavoro, ciascuna dedicata a una fase o a un aspetto specifico della gestione del cancro al polmone. Nella giornata di lunedì 11, i partecipanti si concentreranno su “La prevenzione” e “La diagnostica”, con focus sui metodi avanzati di screening e sull’importanza della sensibilizzazione per ridurre l’incidenza della malattia.

La giornata di martedì 12 novembre vedrà altre cinque sessioni, tra cui una dedicata a “Gli stadi precoci” e allo “Stadio III” della malattia. Altri momenti rilevanti includeranno interventi su “Le altre neoplasie del torace”, con un focus sull’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel campo oncologico, e una sessione dedicata alla “Malattia oncogene-addicted”, ossia quei tumori guidati da mutazioni genetiche specifiche. A chiudere i lavori sarà una discussione sui tumori “Non oncogene-addicted”, per comprendere le differenze nei trattamenti e nelle aspettative di efficacia.

Relatori di fama internazionale e nuovi contributi scientifici

Tra i relatori internazionali spiccano Steven Liu della Georgetown University, Nicolas Girard di Parigi e Solange Peters di Losanna, personalità di spicco che condivideranno le proprie competenze e ricerche innovative. La partecipazione di esperti internazionali e nazionali, riuniti a Bari per la condivisione di risultati scientifici e clinici, conferma il ruolo di questa conferenza come punto di riferimento per l’oncologia polmonare.

Presentazione del libro “Smoking Bad”

Sempre lunedì 11, alle 16:30, verrà presentato il volume “Smoking Bad” di Edoardo Altomare e Domenico Galetta, che esplora il tema del fumo attraverso le sue rappresentazioni nei media. La presentazione, moderata da Antonio Stornaiolo, vedrà la partecipazione degli autori e dell’assessora del Comune di Bari, Elda Perlino, per discutere su “Il nemico visibile: il fumo sul piccolo e sul grande schermo” e sensibilizzare ulteriormente sull’importanza della lotta contro il tabagismo.

Un'occasione per promuovere una strategia integrata nella lotta contro il tumore al polmone

Con il contributo di professionisti di vari settori dell’oncologia, la conferenza si pone l’obiettivo di promuovere un approccio integrato che tenga insieme prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti innovativi. L’evento offrirà una piattaforma ideale per un confronto multidisciplinare che sappia rispondere efficacemente alle sfide poste dal tumore al polmone e sostenere l’avanzamento di una strategia globale nella lotta contro questa patologia.