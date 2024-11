A Bari in esclusiva regionale: Il Misantropo di Molière con Fausto Cabra

BARI - Dal, il celebre attore, affiancato da un cast eccezionale, porta in scena a Bari l’opera teatrale Il Misantropo di. Lo spettacolo, presentato in esclusiva regionale, si avvale della regia die di una traduzione firmata da

L’evento è inserito nella stagione teatrale del Comune di Bari, realizzata in collaborazione con Puglia Culture, con quattro repliche programmate:

28 novembre alle ore 19:30

alle ore 19:30 29 novembre alle ore 21:00

alle ore 21:00 30 novembre alle ore 20:00

alle ore 20:00 1° dicembre alle ore 18:00

Una riflessione moderna sull’incomunicabilità

L’opera affronta temi universali e attuali come il conflitto tra amore e possesso, le nevrosi sociali e la difficoltà di comunicare in una società dominata dall’omologazione. Protagonista è Alceste, interpretato da Fausto Cabra, che si ritrova in conflitto con una società variegata nei colori ma uniforme nella sostanza.

Con una scenografia firmata da Margherita Palli e i costumi di Giovanna Buzzi, Il Misantropo si presenta come un dramma umano e comico, capace di commuovere e di riflettere sull’assurdità delle passioni e sull’impossibilità di esprimersi liberamente.

La regista Andrée Ruth Shammah sottolinea l’importanza dell’assenza di giudizio nello spettacolo: "Nessuno ha ragione, nessuno ha torto; il teatro esplora i punti di vista e rende omaggio a uno dei più grandi autori di sempre".

Il cast

Oltre a Fausto Cabra, il cast comprende:

Matteo Delespaul

Pietro De Pascalis

Angelo Di Genio

Filippo Lai

Marina Occhionero

Emilia Scarpati Fanetti

Andrea Soffiantini

Guglielmo Poggi

Maria Luisa Zaltron

Con la partecipazione straordinaria di Corrado D’Elia.

Un percorso formativo: "Dentro la scena"

In parallelo allo spettacolo, venerdì 29 novembre alle ore 11:00, prende il via il ciclo di incontri “Dentro la scena – Lezioni di teatro”. L’appuntamento, curato dalla Cooperativa I Bambini di Truffaut, vede la partecipazione di Fausto Cabra e della compagnia per un approfondimento rivolto a studenti, insegnanti e curiosi.

Condotto da Giancarlo Visitilli, l’incontro esplora i temi sollevati dall’opera e prosegue con ulteriori appuntamenti su Amleto² (17 gennaio) ed Edipo re (21 febbraio).

Info e prenotazioni

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di Puglia Culture: pugliaculture.it/evento/il-misantropo

Un’occasione unica per immergersi nel teatro contemporaneo e riscoprire la straordinaria attualità di Molière.