Agricoltura: Cosimo D’Elia è il nuovo Presidente di Terra Viva Cisl Puglia

BARI - Cosimo D’Elia è il nuovo presidente di Terra Viva Cisl Puglia, che rappresenta e tutela i produttori agricoli singoli e associati (imprese agricole). È stato eletto dal Consiglio generale alla presenza del Presidente nazionale, Claudio Risso, e dei Segretari generali Cisl Puglia e Fai Cisl Puglia, Antonio Castellucci e Antonio La Fortuna. D’Elia subentra ad Alessandro Gesuè eletto Segretario generale della Fai Cisl Taranto Brindisi.“Siamo promotori di politiche di sviluppo sostenibile, competitività, tutela dei produttori – ha sottolineato Risso – in pratica da erogatori di assistenza agricola a consulenti dell’impresa agricola soprattutto in Puglia. La visione di Terra Viva è una agricoltura sostenibile che risponda alle sfide globali e locali che includano tutti gli attori del settore e riconoscano il valore sociale ed economico delle aziende agricole e del lavoro che esse generano”.“Terra Viva segue oltre 7.000 aziende agricole che operano sul territorio regionale – ha spiegato il neo Presidente regionale D’Elia – guardando con attenzione all’estensione territoriale della Puglia e alla sua conformazione geografica che indicano le differenze di produzione a seconda delle zone, che vanno dalla punta meridionale alla Capitanata. Per questo il lavoro di Terra Viva guarda alle esigenze dei produttori agricoli nella loro diversità”.