Alessano, quando lo sport combatte la violenza oscura

- ALESSANO. Utilizzare lo sport come mezzo per promuovere l’inclusività per chi, erroneamente, è considerato diverso.È stato il tema dell’incontro tenutosi ad Alessano dove la presidente di Emotional & More, Carmen de Gironamo, ha voluto incontrare i ragazzi dell’ A.S.D.”ADELFIA“ "per riconoscere il loro impegno e la resilienza dimostrata nelle attività sportive, culturali e sociali".Un tema, quello dell’inclusività che abbraccia sempre più soggetti pubblici e privati tra i quali anche l’Università del Salento.L’attività sportiva, quella sana che i nostri ragazzi svolgono, non ha interessi economici, è uno strumento che andrebbe sfruttato e promosso proprio per il suo alto valore sociale inclusivo ed educativo.Il luogo dove si svolgono le attività sportive, siano esso la spiaggia per il surf, il sup, la barca a vela o un campo sportivo, sono un'ottima valvola di sfogo per scaricare quelle tensioni che altrimenti esploderebbero in cattivi atteggiamenti (queste le parole di uno dei nostri ragazzi, Dario Bari).Per concludere questa riflessione, sulla base della mia esperienza di educatore, penso che lo stimolo che spinge i ragazzi a cercare “nuove emozioni” sia del tutto normale e che sia compito di noi adulti indicare a loro la strada giusta in cui cercarle.Un ragazzo che trova passione, amicizia e fiducia attraverso lo sport sarà un ragazzo appagato, motivato e sicuro di sé e che non avrà mai bisogno di trovare altre emozioni in episodi di bullismo o vandalismo.Il mio personale grazie va a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo splendido evento:AVV. CARLO MORMANDO - AIAS PUGLIACARMEN DE GIRONIMO - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE EMOTIONAL & MORE APS - AUTRICE PROGETTO "BASTA BULLO IO BALLO - LO SPORT CURA LA VIOLENZA OSCURA",SANTE MARTINELLI - REFERENTE REGIONALE PUGLIA FIGC DCPS,DOTT. GIUSEPPE MERCADANTE - DIRETTORE GENERALE U.S.LECCE, MISTER PRIMO MARAGLIULO - RESPONSABILE AREA SCOUTING SETTORE GIOVANILE US LECCE,PROF. ATTILIO PISANÒ - PRESIDENTE CORSO DI LAUREA IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT UNISALENTO,PROF.SSA CHIARA FLORINDA VANTAGGIATO - PRESIDE "IIS SALVEMINI“ ALESSANO (LE),SENATRICE ADRIANA POLI BORTONE - MOVIMENTO CULTURALE “IO SUD",AVV. ANDREA D'AMICO - DELEGATO REGIONALE ALLO SPORT - MOVIMENTO CULTURALE “IO SUD", DOTT. LUIGI RENIS - DELEGATO PROV.LE CONI LECCE,AVV. ANNA TOMA - CPO PROVINCIA DI LECCE, AVV. ALFONSO PARENTE STEFANIZZI - COORDINATORE COMMISSIONE DIRITTO DELLO SPORT, a tutta la COOP L'ADELFIA, AL PRESIDENTE DOTT. GABRIELE PICCINNI, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SOCI DELLA COOPERATIVA L'ADELFIA, Al CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.D."L'ADELFIA" (squadra gemellata con l'U.S. Lecce) e per finire a coloro che rendono possibile tutte le nostre attività... i nostri ragazzi, il vero valore aggiunto di tutto questo.