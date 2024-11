Apulian Runway Experience: domani a Trani la sfilata finale

TRANI - Si conclude a Trani la seconda edizione di Apulian Runway Experience, la settimana della moda pugliese, organizzata da Cna Puglia con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, che quest’anno ha visto cinquanta brand pugliesi mostrarsi in tutto il loro fascino in cinque splendide città: Lecce, Martina Franca, Mesagne, Bari e quindi Trani. Affidata alla bravura e alla professionalità di 4Season Events e di CNA Trani, la sfilata conclusiva si terrà a Palazzo Beltrani, e vedrà in passerella abiti da sposa e da cerimonia.Il fashion show tranese si terrà a Palazzo Beltrani. L’inizio è previsto per le 20.30.La sfilata tranese è l’ultima in ordine di tempo, dopo quella di Lecce, organizzata da Alta Voce, di Martina Franca, realizzata da La Ditta, autrice del vernissage di Mesagne e dell’esposizione in Camera di Commercio a Bari. A Bari inoltre si è svolto il vernissage sui gioielli curato da Spazio Art d'Or.Daniele Del Genio, presidente CNA Puglia: “Abbiamo coordinato oltre 100 aziende e 500 persone, coinvolte direttamente nell’organizzazione. Non abbiamo inventato nulla, ma solo facilitato la coordinazione tra le varie realtà, per offrire risposte concrete alle domande espresse e inespresse del mercato, sia di chi viene a visitare il territorio. Inoltre continuiamo a favorire la nascita di collaborazioni. In questa edizione, grazie ad Adi, abbiamo portato in passerella le nuove tute spaziali realizzate da un’azienda vincitrice del Compasso d’Oro 2024 e che collabora con l’Agenzia Spaziale Europea e con Space X. Ieri, a Bari abbiamo avuto la possibilità di consolidare la relazione tra artigianato e cultura attraverso la collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e la presentazione della ricerca sugli archivi delle confezioni. Abbiamo intenzione di dimostrare che la Puglia è un territorio di incredibili intelligenze e straordinarie maestranze, non solo attrazioni turistiche quindi, ma anche piccole e medie imprese pronte per i mercati internazionali”.Apulian Runway Experience è il risultato della collaborazione tra CNA Puglia e La Ditta aps, 4Season Events, Altavoce e Spazio Art d’Or, le cui esperienze nell’organizzazione di questo tipo di manifestazioni sono state messe a sistema. L’evento ha il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, dell’ITS Academy per la moda Mi.Ti., del Comune di Martina Franca e della Camera di Commercio Brindisi-Taranto. Inoltre hanno dato il loro patrocinio la Camera di Commercio di Bari e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.