Assalto notturno al bancomat Unicredit a Capurso: esplosione nella notte in piazza Guglielmo Marconi

CAPURSO - Nella notte, intorno alle 2:30, un forte boato ha scosso il centro di Capurso, proveniente dall’area di piazza Guglielmo Marconi. Ignoti hanno preso di mira il bancomat della filiale Unicredit, utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta, un metodo esplosivo spesso impiegato per scassinare gli sportelli automatici.

L’attacco ha causato ingenti danni sia al bancomat che alla struttura dell’edificio. Sul posto sono immediatamente intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno transennato la zona per consentire i rilievi tecnici e avviare le indagini.

Al momento non è chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via il denaro, né l’esatta entità del bottino, qualora il colpo fosse andato a segno. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per identificare i colpevoli.