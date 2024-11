A Taranto il Corteo '25 Novembre tutti i giorni'

TARANTO - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne l’Associazione Alzàia Onlus ETS, con il supporto del Comune di Taranto, organizza il Corteo"25 Novembre Tutti i Giorni" cui hanno già aderito circa cento associazioni e organismi del territorio.La manifestazione si terrà lunedì 25 novembre, con raduno alle ore 17.00 presso l'ingresso dell’Arsenale, in via di Palma, da dove dopo mezz’ora prenderà il via il corteo che percorrerà Via di Palma, Piazza Maria Immacolata e Via D’Aquino, per giungere in Piazza Garibaldi.L'Associazione Alzàia Onlus ETS, da anni impegnata a contrastare ogni forma di maltrattamento di genere, supporta le donne che subiscono violenza maschile sul territorio di Taranto, Manduria e l'ambito di Grottaglie, a Taranto attraverso il Centro Antiviolenza "Sostegno Donna" e lo Sportello "Sostegno Donna - Dedicato a Federica&Andrea".L’appello delle organizzatrici è di unirsi a questo corteo contro la violenza sulle donne e di genere, manifestazione che rappresenterà un momento di lotta e solidarietà, per dire basta alla violenza maschile sulle donne e di genere in tutte le sue forme.L’evento vuole rappresentare soprattutto un momento di riflessione, sensibilizzazione e impegno collettivo, aperto a tutt* coloro i quali vogliono costruire un futuro migliore.Durante il corteo ci saranno interventi, testimonianze e performance da parte di tantissime associazioni che hanno scelto di partecipare e supportare l’evento.Tutti i partecipanti sono invitati a portare qualcosa di rosso, nonché striscioni, megafoni o simboli visibili utili a far sentire la loro voce rendendo ancora più forte il messaggio che si vuole lanciare alla comunità: “no alla violenza maschile sulle donne e di genere”!Tantissime sono le associazioni e le attività che hanno aderito alla manifestazione: CSV Taranto, Liberi e Pensanti, Human Pride, Be Swing Taranto, Fondazione Bellisario, Giustizia per Taranto, Protezione Civile Taranto, Unicef Taranto, Citt3 Citt3, CAD Mondi, AFO 6, Sud Est Donne, Hermes Academy, Arcigay, Noi & Voi Onlus, Associazione SIMBA Taranto, Opportunità alla pari, UISP Taranto, Artava, CREST, La Casa delle Donne, LAV Taranto, SiAmo Taranto, CT Tennis Taranto, La città che vogliamo, Ethra Psicosociale, Cooperativa Equociqui - Commercio equo e solidale, CGS Taranto, Dis-Education, Taranto Tango, Auser Filo d'Argento Taranto ODV, Il luogo dei possibili, Rinascere al naturale, Nessuno escluso Onlus, Solo Lei, Iris Grottaglie, Circo Laboratorio Nomade, ⁠Gruppo associativo Le amiche di Vittoria, Ohana, Mercato Nuovo, QBKO, Tabir, USP Taranto, Taranto Lider, La Nassa B&b, Lega Navale Taranto, Asd PGS T.a.m.a., Kinesio Lab ASD, APS Binario 16, USER, Consigliera di Parità Pontrelli– Taranto, Associazione Opportunità alla pari, Casa del Popolo Città Vecchia Taranto, TA 19 - Gruppo Scout Nautico Agesci, InFesta, Collettivo le Onde di Taranto, Donna a Sud, Contaminazioni, C.U.M.M., Il Girasole, L.e.f.t Taranto, Tarantinidion aps, AC Giovani Giovanissimi - San Giorgio Jonico, Associazione No Media, Zonta Club, Comi Azzurra, Taranto Pride, Orizzonte Cultura, ABFO, LILT Taranto, Studio Loscalzo, Armonie Circolari, Mister Padel, Associazione Genitori di Taranto Onco-Ematologia (AGTOE), Vides, Athena Sport, Associazione Soroptimist Club- Taranto, Amnesty International, Vogatori Città di Taranto, Terra Jonica, Una strada diversa, SIAS Cantieri di vita, Zeus Università popolare, Gruppo sportivo Polizia locale Taranto, Artesia Spettacoli, Diabetici Jonici, Sherwood – ODV, Noi & Voi Odv, Mediterranea Taranto, AUSER Puglia-Pari Opportunità e Politiche di genere, Babele APS, CasArcobaleno – Rifugio e Co-housing LGBTQIA+ di Taranto, Salotto Elettronico, APMARR - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare e Associazione Arca, Virtus basket Taranto, Ssd support_O Taranto, Acli provinciali Taranto