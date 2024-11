ATP Finals di Torino: Sinner trionfa contro Fritz, Medvedev batte De Minaur e successi in doppio per Hellovaara-Patten e Koolhof-Mektic

janniksin ig

FRANCESCO LOIACONO – All’“Inalpi Arena” di Torino, Jannik Sinner ha conquistato una brillante vittoria nelle ATP Finals, battendo l’americano Taylor Fritz con un secco 6-4, 6-4. L’altoatesino ha saputo imporsi con autorità, dimostrando una solidità al servizio e grande precisione nelle fasi cruciali del match.

Il match tra Sinner e Fritz

Nel primo set, Sinner ha sfruttato a pieno la potenza e la precisione del suo servizio, mettendo Fritz in difficoltà e chiudendo 6-4. Nel secondo set, l’americano ha risposto bene con colpi profondi e potenti da fondo campo, mantenendo l’equilibrio fino al 3-3. Tuttavia, Sinner ha saputo trovare il momento giusto per accelerare: tra lob ben piazzati e ace decisivi, ha preso il controllo della partita, chiudendo nuovamente sul 6-4. Fondamentali le demivolée che hanno permesso all’italiano di siglare punti nei momenti chiave. Questa vittoria rappresenta la seconda nelle ATP Finals per Sinner, confermando il suo ottimo stato di forma.

Medvedev domina contro De Minaur

Anche il russo Daniil Medvedev ha conquistato un’importante vittoria battendo l’australiano Alex De Minaur per 6-2, 6-4. Medvedev ha mostrato una precisione eccezionale nel primo set, dominato grazie a una serie di dritti e ace che hanno messo De Minaur in difficoltà. Nel secondo set, l’australiano ha cercato di reagire e ha tenuto il ritmo fino al 4-4, ma Medvedev ha piazzato alcuni pallonetti e lungolinea decisivi che gli hanno permesso di aggiudicarsi il match.

Successi nel doppio

Nella competizione di doppio, il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten hanno battuto gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson con il punteggio di 7-6, 7-5, al termine di un match equilibrato e combattuto. In un altro incontro, gli olandesi Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic hanno avuto la meglio sullo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, rimontando dopo aver perso il primo set e vincendo 4-6, 7-6, 10-8 al super tie-break.