Lecce: Krstovic, Rafia, Ramadani e Dorgu convocati nelle Nazionali per impegni internazionali

FRANCESCO LOIACONO – Sono quattro i giocatori del Lecce chiamati a rappresentare le proprie nazionali durante la pausa per le competizioni internazionali di novembre. Nikola Krstovic, Hamza Rafia, Ylber Ramadani e Patrick Dorgu, infatti, hanno ricevuto la convocazione per partecipare a importanti incontri tra Nations League e qualificazioni alla Coppa d’Africa, prima di tornare a disposizione del tecnico Marco Giampaolo per prepararsi al prossimo impegno di Serie A.

Krstovic in campo con il Montenegro

L’attaccante Nikola Krstovic, uno dei punti di riferimento offensivi del Lecce, sarà impegnato con il Montenegro in due sfide casalinghe di Nations League. Il primo match si disputerà il 16 novembre contro l’Islanda, mentre il secondo vedrà i montenegrini affrontare la Turchia il 19 novembre. Questi incontri sono fondamentali per il cammino del Montenegro nel torneo continentale.

Hamza Rafia convocato per le qualificazioni alla Coppa d’Africa

Hamza Rafia scenderà in campo per la Tunisia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Il centrocampista disputerà due partite cruciali per il suo paese: il primo incontro, contro il Madagascar, è fissato per il 14 novembre, mentre il secondo, contro il Gabon, si terrà il 18 novembre. La nazionale tunisina punta alla qualificazione, e Rafia avrà un ruolo importante da giocare.

Ramadani difende i colori dell’Albania

Ylber Ramadani è stato convocato dall’Albania per due incontri di Nations League che si svolgeranno a Tirana. La sua nazionale affronterà la Repubblica Ceca il 16 novembre e l’Ucraina il 19 novembre. Per l’Albania, entrambe le partite rappresentano un’occasione per consolidare la propria posizione nel torneo.

Dorgu con la Danimarca contro Spagna e Serbia

Anche il difensore Patrick Dorgu è stato chiamato dalla nazionale danese. La Danimarca affronterà la Spagna il 15 novembre a Copenaghen e poi si sposterà per una sfida in trasferta contro la Serbia il 18 novembre. Questi match sono parte della fase di Nations League, dove i danesi puntano a consolidare il loro percorso.

Rientro in vista del match contro il Venezia

Dopo gli impegni internazionali, Krstovic, Rafia, Ramadani e Dorgu torneranno a Lecce per riprendere gli allenamenti sotto la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo. Il loro ritorno sarà fondamentale per preparare il match della tredicesima giornata di Serie A, che vedrà il Lecce sfidare il Venezia allo stadio “Penzo” lunedì 25 novembre alle 20.45.