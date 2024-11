Attimi di paura a Turi e Sammichele: due incidenti bloccano le strade

TURI - Mattinata di tensione sulle strade del barese con tre distinti incidenti che hanno causato rallentamenti e spavento tra automobilisti e residenti.A Turi, in via Putignano, un camion è finito di traverso sulla carreggiata dopo essere uscito fuori strada per motivi ancora in fase di accertamento. L’imponente mezzo ha bloccato il passaggio, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso per gestire il traffico e procedere alla rimozione in sicurezza del veicolo. Non risultano feriti, ma la viabilità ha subito gravi rallentamenti.Poco dopo, tra Turi e Sammichele, si è verificato un altro incidente, questa volta coinvolgendo un furgone che si è ribaltato lungo il percorso. Anche in questo caso, fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi, ma l’accaduto ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori per riportare il veicolo in assetto e ristabilire la normale circolazione.