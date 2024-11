"Incontro con Betelgeuse": presentazione del Libro di Santa Fizzarotti Selvaggi alla Cattedrale di Bari

BARI - Giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 17:30, presso la Sala Odegitria della Cattedrale di Bari, si terrà l’evento “Incontro con Betelgeuse” in occasione della presentazione del volume “Betelgeuse nel respiro di Dio... la sinfonia del cuore” (Gagliano ed.) di Santa Fizzarotti Selvaggi. Il libro, con prefazione di S.E. Mons. Francesco Neri, arcivescovo di Otranto, intermezzi del Prof. Francesco De Martino e di Padre Mariano Bubbico, e postille dello psicoanalista Giovanni Losito. Nella prefazione si legge: “Siamo quel "non-ancora" che nella pienezza del senso dell'esistere svela volta per volta parti di noi e del mondo, mentre si sviluppa e si struttura il discorso del rinnovarsi della vita, tra i raggi del Sole e della Luna in compagnia della visione del Cielo stellato. Nei suoi versi si incontra lo stupore verso la creazione, dalla minuscola farfalla e dai coloriti fiori alle immense costellazioni. Si incontra il ciclo della Vita e della Morte. Si incontra la grazia delle relazioni e dell'amore, fatto di gioie e di ferite. Si incontrano gli altri poeti, fratelli e compagni di viaggio: Dante, Hugo, Pessoa... Si incontra la Chiesa di Gesù e di Maria, delle Scritture, del Pane e del Vino, degli Angeli e dei Santi. Si incontrano i mistici celebrati come Silesio e Rumi, e le figure umili e quotidiane che ci testimoniano la fede vivendo "nella porta accanto". Soprattutto si incontra l'anima dell'autrice, anima meravigliata e grata, che attraverso i suoi versi ci dice la sua preghiera e il suo amore”.

La serata, che sarà condotta da Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Associazione Incontri, prevede i saluti di Don Franco Lanzolla, parroco della Cattedrale, e gli interventi di: Antonello Taranto, psichiatra, Padre Mariano Bubbico, psicologo, frate cappuccino, Santa Fizzarotti Selvaggi, scrittrice e saggista, psicologo clinico e psicoterapeuta, ed Enzo Quarto, giornalista. Letture sceniche di Gianfranco Liuzzi.

L’evento è patrocinato da CIF provinciale Bari, AMCI (Associazione Medici Cattolici d’Italia), Fondazione Mimì Andidero, La Madonnina life&care, dalla Comunità Greca di Bari, dal Rotary Bari sud, dalla Libreria Roma.