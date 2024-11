Av/Ac Napoli - Bari, Ferrante (Mit) in visita ai cantieri: 'Nuovo sprint sui lavori, politica del fare contro anatema dei ritardi'

"I lavori della tratta Cancello - Frasso, grazie alle misure attuate in sinergia tra Rfi e appaltatore per superare le criticità emerse in corso d'opera, procedono spediti e saranno ultimati nel 2025, rendendo finalmente possibile il collegamento diretto tra Napoli e Bari in poco più di due ore e mezza. Nel mentre, resta confermato anche l'obiettivo di attivare l'intera linea entro l'orizzonte del 2028. La mia attenzione, così come quella del Mit e del Governo, è massima su una delle grandi infrastrutture del Paese a cui stiamo lavorando per rilanciare lo sviluppo economico e sociale dei nostri territori e che potenzierà il corridoio europeo 'Scandinavia-mediterraneo' della rete Ten-T. L'alta velocità Napoli - Bari non fungerà solo da cerniera strategica tra i due versanti del nostro Paese, ma sarà essenziale per proiettare il Sud verso il centro dell'Europa", ha concluso Ferrante.