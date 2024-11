Bari, 56enne ai domiciliari cacciato dalla moglie: arrestato per evasione

BARI – Episodio insolito per un 56enne barese che, ai domiciliari, si è visto cacciare di casa dalla moglie dopo un litigio. L’uomo, privato delle chiavi dell’abitazione e impossibilitato a rientrare, si è recato presso la caserma dei Carabinieri con i suoi effetti personali, chiedendo di scontare la pena direttamente in carcere.

L’episodio, accaduto domenica, ha portato al suo arresto per evasione, nonostante le circostanze particolari. L’uomo è stato successivamente scarcerato dopo l’udienza per direttissima, ma dovrà affrontare un processo fissato per gennaio 2025.

Costretto a tornare nella stessa casa

Il 56enne è stato obbligato a fare ritorno nella stessa abitazione, condivisa con la moglie e i due figli minori. Una situazione che potrebbe complicare ulteriormente i rapporti familiari e rendere difficile il rispetto delle misure cautelari.