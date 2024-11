Torna 'Cinema Addiction': ciclo di proiezioni in quattro città pugliesi

BARI – Riparte in quattro città della Puglia il ciclo di proiezioni cinematografiche “Cinema Addiction”, a cura di Apulia Film Commission. La rassegna propone un viaggio attraverso il grande cinema internazionale, con appuntamenti in contemporanea nei Cineporti di Bari (ingresso Monumentale) e Lecce, oltre al Laltrocinema Cicolella di Foggia (in collaborazione con il Comune di Foggia).

Il primo appuntamento della nuova rassegna, intitolata “Sogno americano”, è fissato per giovedì 28 novembre alle 20.30 con la proiezione del film cult “Mash” (1970) di Robert Altman, interpretato da un cast stellare che include Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt e Sally Kellerman. La stessa pellicola sarà riproposta il 1° dicembre alle 20.30 presso il Cineporto - Spazio Porto di Taranto.

Il programma della rassegna “Sogno americano”

Oltre a “Mash”, la rassegna prevede altre tre grandi pellicole che esplorano storie e visioni della cultura americana:

5 dicembre: “Re per una notte” di Martin Scorsese

“Re per una notte” di 12 dicembre: “Crash” di David Cronenberg

“Crash” di 19 dicembre: “Il maestro giardiniere” di Paul Schrader

Tutte le proiezioni inizieranno alle 20.30 e offriranno al pubblico un’occasione per riflettere e immergersi nei temi iconici della cinematografia americana, dal sarcasmo irriverente alla complessità delle relazioni umane.

Mash, il film d’esordio della rassegna

Il film di Robert Altman è un brillante esempio di satira anti-militarista ambientato in un ospedale da campo durante la guerra di Corea. Protagonisti sono tre giovani chirurghi che, pur dimostrando abilità e dedizione al loro lavoro, sfidano la rigidità delle gerarchie militari con atteggiamenti irriverenti e scherzi spregiudicati. Tra dramma e commedia, “Mash” affronta con intelligenza temi universali come il conflitto, la morale e lo spirito umano, segnando un’epoca nella storia del cinema.

Un appuntamento imperdibile

“Cinema Addiction” è un progetto di grande valore culturale per la Puglia, che porta il meglio del cinema d’autore in diversi luoghi della regione, consolidando l’impegno di Apulia Film Commission nel promuovere la cultura cinematografica.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, è possibile consultare il sito ufficiale di Apulia Film Commission e i canali social dedicati.