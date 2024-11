Bari, Emiliano alla consegna del Caduceo d’Oro: 'Rispetto e gratitudine per i farmacisti pugliesi, straordinari in questi anni'

BARI - Si è svolta questo pomeriggio, presso la Camera di Commercio di Bari, la cerimonia di consegna del Caduceo d’Oro, giunta alla sua diciottesima edizione e organizzata dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. Quest’anno il tema della manifestazione è stato dedicato a “Le nuove frontiere della tecnologia a supporto della sanità: telemedicina, fascicolo sanitario elettronico, intelligenza artificiale”.

Tra i protagonisti dell’evento, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha reso omaggio ai farmacisti pugliesi, definendoli “straordinari” per il loro ruolo cruciale durante gli ultimi anni, specialmente nel contesto dell’emergenza sanitaria.

Le parole di Emiliano

“Sono qui per rispetto e gratitudine nei confronti dei farmacisti pugliesi, che in questi anni sono stati straordinari,” ha dichiarato Emiliano. “Straordinari durante l'emergenza pandemica, perché ci hanno consentito di completare tutte le attività che le Regioni, talvolta in totale solitudine, hanno dovuto organizzare per gestire vaccini e test anticovid.”

Il presidente ha inoltre evidenziato la collaborazione dei farmacisti nella gestione delle prenotazioni sanitarie e il loro contributo nel raggiungimento di accordi volti a ridurre la spesa sanitaria e supportare i pazienti.

“La farmacia pugliese riesce ancora a offrire ai cittadini un rapporto di medicina sociale e di incoraggiamento nel seguire le cure, unendo l’innovazione tecnologica all'antica tradizione della farmacopea italiana e pugliese,” ha concluso Emiliano.

Un evento di rilievo nazionale

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama sanitario italiano, tra cui:

Orazio Schillaci , Ministro della Salute;

, Ministro della Salute; Marcello Gemmato , sottosegretario al Ministero della Salute;

, sottosegretario al Ministero della Salute; Domenico Mantoan, direttore generale di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).

Durante l’evento, sono stati premiati i farmacisti di “lungo corso”, celebrando il loro impegno professionale e la loro dedizione.

Innovazione e tecnologia al centro dell’edizione 2024

Il focus di quest’anno si è concentrato sulle potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica nel settore sanitario. Temi come la telemedicina, il fascicolo sanitario elettronico e l’intelligenza artificiale sono stati al centro della discussione, sottolineando il ruolo cruciale dei farmacisti nell’adattarsi alle nuove frontiere tecnologiche, pur mantenendo un rapporto umano con i pazienti.

La diciottesima edizione del Caduceo d’Oro ha rappresentato non solo un momento di celebrazione per i farmacisti pugliesi, ma anche un’occasione per guardare al futuro della professione e del sistema sanitario.