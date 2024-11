Milan-Juventus: pareggio senza emozioni, San Siro fischia

Juventus fb

La partita

MILANO - La sfida tradella 13ª giornata di Serie A si conclude con un deludente, privo di emozioni e di tiri in porta significativi, soprattutto da parte dei rossoneri, che non hanno mai centrato lo specchio della porta.

Con assenze importanti da entrambe le parti, le due squadre si sono affrontate con approcci tattici diversi. La Juventus, senza Vlahovic, è scesa in campo con un 4-2-4, con Koopmeiners e McKennie centrali e libertà di movimento per i quattro interpreti offensivi. Il Milan, costretto a rinunciare a Pulisic dal 1', ha optato per un centrocampo rinforzato con Musah decentrato a destra e Loftus-Cheek al centro.

Primo tempo: sterile e impreciso

Il primo tempo è scivolato via senza grandi sussulti. Il Milan non è mai riuscito a impensierire il portiere avversario Di Gregorio, mentre la Juventus si è resa pericolosa solo con due occasioni: un tiro impreciso di Conceiçao all’8’ e una conclusione fuori misura di Yildiz al 23’.

Secondo tempo: equilibrio e poche idee

Nella ripresa, il copione non cambia. Nemmeno l’ingresso di Pulisic a 20 minuti dalla fine riesce a dare vivacità ai rossoneri. L’unica vera occasione della partita arriva per la Juventus: Yildiz serve un’ottima palla a Cambiaso, il cui tiro è però neutralizzato da un intervento provvidenziale di Thiaw, che mette in corner.

Fischi a San Siro e classifica

Al triplice fischio, San Siro non nasconde la delusione, riservando sonore contestazioni alla prestazione dei padroni di casa.

Con questo pareggio:

La Juventus sale a 25 punti, a -3 dalla capolista Inter .

sale a 25 punti, a . Il Milan si porta a 19 punti, restando a 6 lunghezze dal quarto posto, con lo stesso numero di partite giocate.

Una partita che lascia entrambe le squadre con l’amaro in bocca e che non modifica significativamente gli equilibri della lotta per le prime posizioni in campionato.