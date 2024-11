Bari, oggi la firma dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra Governo e Regione Puglia: presente anche la premier Meloni

BARI - Oggi, 29 novembre 2024, alle ore 11.00, presso il Palazzo del Consiglio Regionale in via Gentile 52 a Bari, si terrà la cerimonia per la firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo Italiano e la Regione Puglia.

L'evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali di primo piano:

, Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Un accordo strategico per il territorio

L’accordo rappresenta un passo importante per consolidare la collaborazione tra Governo centrale e Regione Puglia, con l’obiettivo di sostenere sviluppo economico, infrastrutture, politiche sociali e una gestione efficace dei fondi di coesione e del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

La firma del protocollo evidenzia il ruolo cruciale della Puglia nello scenario nazionale, puntando a interventi mirati per ridurre i divari territoriali, potenziare la competitività e garantire opportunità di crescita sostenibile.