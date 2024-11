Bari, il Centro Elixir-IT al servizio della ricerca e dell’innovazione industriale

BARI - Nella sede barese del Centro Elixir-IT, presso il CNR di via Amendola, si trova uno dei laboratori più avanzati in Europa nel campo delle scienze della vita. Questo centro offre strumentazione d’avanguardia per l’analisi genomica, proteomica e metabolomica, mettendo a disposizione queste tecnologie non solo per la comunità scientifica, ma anche per le imprese innovative italiane.

Elixir e l’eccellenza europea

Elixir è un’infrastruttura pubblica di ricerca bioinformatica attiva a livello europeo, con sedi in vari Paesi dell’Unione. La sezione italiana, Elixir-IT, rappresenta uno dei nodi fondamentali di questa rete, con un laboratorio d’eccellenza a Bari che funge da ponte tra il mondo accademico e quello industriale.

Collaborazioni con imprese innovative

Il centro di Bari si distingue per la capacità di collaborare con imprese all’avanguardia del territorio, come Exprivia, Itel, Farmalabor, Masmec e Hydro Fert, con cui sviluppa progetti innovativi nei settori biotecnologico e farmaceutico.

L’evento di oggi: un ponte tra ricerca e industria

Le innovazioni sviluppate nel laboratorio barese saranno presentate oggi, 19 novembre 2024, dalle 9:00 alle 13:00, presso Villa Romanazzi Carducci, in un evento organizzato da Elixir-IT e Confindustria Bari e BAT.

L’incontro mira a evidenziare il ruolo strategico della ricerca applicata nella crescita industriale, favorendo il dialogo tra il mondo della scienza e le imprese. Verranno illustrate le potenzialità offerte dalle tecnologie avanzate disponibili nel laboratorio Elixir e i risultati concreti raggiunti grazie alle collaborazioni in corso.

Un’opportunità per il futuro

Il centro Elixir-IT di Bari si pone come un riferimento per l’Italia e per l’Europa, dimostrando come la sinergia tra ricerca e industria possa accelerare l’innovazione, garantendo nuove prospettive sia per il territorio sia per il Paese.

Per maggiori dettagli sul programma dell’evento, è possibile consultare il sito di Confindustria Bari e BAT.