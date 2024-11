Bari in lutto per la scomparsa di Pino Guario, pioniere dell'arte sociale e promotore culturale

BARI - La città di Bari si stringe nel dolore per la perdita di Pino Guario, psicologo, psicoterapeuta, e figura di spicco nel mondo del cinema e della didattica dell’immagine. A esprimere il cordoglio dell’intera comunità è il sindaco Vito Leccese, che ha ricordato Guario come un instancabile animatore culturale e educatore, capace di trasformare la cultura in un potente strumento di inclusione sociale, soprattutto nei quartieri più periferici e disagiati della città.“Oggi la città di Bari piange la scomparsa di Pino Guario – ha dichiarato il sindaco Leccese – Fondatore del Get e successivamente dell’Accademia del cinema dei ragazzi, è stato un pioniere dell’arte sociale, capace di ideare e realizzare progetti che hanno lasciato un segno nella storia della nostra città. La sua intelligenza, curiosità, e la sua voglia di cambiare le cose ci mancheranno profondamente, così come la sua capacità di dialogare con tutti, in particolare con i più giovani, disegnando nuovi percorsi di cittadinanza culturale e inclusione”.Guario aveva dedicato la sua vita a costruire spazi di espressione e confronto per i giovani, spingendoli a esplorare il potere delle immagini come mezzo di crescita personale e collettiva. Attraverso l’Accademia del cinema dei ragazzi, da lui fondata, ha contribuito alla formazione di intere generazioni, creando percorsi educativi innovativi che hanno portato il cinema e l’arte nel cuore delle comunità più marginalizzate.La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità culturale barese e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. Alla famiglia di Pino Guario e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, il sindaco Leccese e la città di Bari esprimono il loro più profondo abbraccio, nella consapevolezza che il suo lavoro e il suo esempio continueranno a ispirare la città.