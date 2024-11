Preoccupazione per Adriano: l'ex campione brasiliano appare in video mentre beve in una favela

Quand tu sais que Adriano a sombré dans la dépression après la mort de son père et s’en est jamais relevé ça déchire le cœur de le voir ainsi. On a pas tous la même force face aux épreuves, soyons humbles. pic.twitter.com/L6tiwOz3Ff — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) October 31, 2024

Sono diventati virali sui social network diversi video di Adriano Leite Ribeiro, meglio noto come Adriano, l'ex calciatore brasiliano soprannominato "l’Imperatore". Nei video, diffusi anche da testate come Marca, si vede l'ex attaccante bere birra e trascorrere del tempo in una favela, a piedi nudi e circondato da persone. Le immagini hanno generato preoccupazione tra i suoi milioni di fan in tutto il mondo, che ricordano con affetto i suoi anni di gloria.Adriano, nato a Rio de Janeiro nel 1982, ha vissuto un periodo di grande successo in Italia con l'Inter, vincendo quattro campionati di Serie A, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Con la nazionale brasiliana, ha conquistato una Coppa América nel 2004 e una Confederations Cup nel 2005. Con un gioco potente e un talento indiscusso, Adriano era considerato uno dei più forti attaccanti della sua generazione, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Imperatore".Dopo essersi ritirato dal calcio professionistico a soli 34 anni, la sua vita ha preso una piega diversa. Adriano è stato spesso al centro delle cronache per apparizioni in cui sembra distante dall'immagine del grande campione che i tifosi ricordano. Negli ultimi anni, sono aumentati i video e le foto che lo ritraggono in situazioni simili, alimentando le preoccupazioni dei fan per la sua salute e il suo benessere.Molti sostenitori e amici sperano di vedere Adriano in condizioni migliori, ricordandolo per i momenti indimenticabili che ha regalato sui campi di calcio. Tuttavia, per ora, l’ex campione sembra condurre una vita lontana dai riflettori e dal mondo dello sport che lo aveva consacrato come una leggenda.