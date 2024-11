Bari, in sala consiliare l’iniziativa 'La Città dei bambini e delle bambine': i desideri dei più piccoli arrivano in Consiglio comunale

BARI - Si è svolta oggi, alla vigilia della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra ogni anno il 20 novembre, l’iniziativa con la quale la commissione consiliare Politiche Educative e Giovanili ha accolto nella sala consiliare di Palazzo di Città oltre 60 alunni e alunne di scuole primarie di Bari, per promuovere una giornata all’insegna dell’ascolto dei più piccoli, per una città a dimensione dei bambini e più felice.Durante l’evento, promosso in rete con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha realizzato un cartone animato sui diritti in città e i luoghi delle decisioni, e con la Biblioteca diffusa di comunità “Marielle Franco”, che ha curato una lettura animata interattiva sui diritti dei bambini, le alunne e gli alunni hanno espresso i loro desideri e le loro idee sulla città.La commissione Politiche Educative e Giovanili consegnerà formalmente i cartoncini che raccolgono i desideri delle bambine e dei bambini ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, che li leggeranno nel corso della prossima seduta del Consiglio e, soprattutto, si impegneranno a tradurli in azioni concrete, attraverso le linee programmatiche e approvate in queste settimane dallo stesso Consiglio comunale.“Il rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini è uno dei compiti più importanti degli adulti: delle famiglie, delle scuole e delle istituzioni - ha affermato la presidente della commissione consiliare Francesca Bottalico -. In un’ottica di comunità educante, nella quale ciascuno è chiamato a fare la propria parte su questi temi fondamentali, e alla vigilia della Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, abbiamo chiesto ad alcune scuole della nostra città di incontrarci in Consiglio comunale, il luogo dove avvengono le scelte fondamentali per la città, per scrivere una vera e propria carta di impegni che raccoglie desideri, diritti e proposte dei bambini e delle bambine, che sarà consegnata al sindaco, alla giunta e al Consiglio in occasione della prossima seduta consiliare. Sono oltre 60 le richieste di impegno che i bambini ci hanno affidato oggi e che a nostra volta affideremo a tutte le istituzioni della nostra città, per ripensare, insieme, le nostre politiche, affinché Bari diventi sempre più a misura dei bambini e delle bambine” .L’elenco delle scuole che hanno aderito all’iniziativa:· Istituto Comprensivo Statale Ceglie Manzoni Lucarelli· Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II - De Marinis· Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Umberto Fraccacreta di Palese· Istituto Comprensivo Statale Aristide Gabelli· Istituto Comprensivo Statale Umberto I - San Nicola.