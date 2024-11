Bari, la città del Natale: tutte le iniziative dal 6 dicembre al 6 gennaio

BARI - Bari si trasforma nellacon un cartellone ricco di eventi, presentato oggi presso Palazzo di Città. Un mese di celebrazioni, dal 6 dicembre al 6 gennaio, pensato per animare ogni angolo della città, dalle piazze storiche alle spiagge. Presenti alla conferenza stampa gli assessori Paola Romano, Pietro Petruzzelli ed Elisabetta Vaccarella, il presidente di Amgas Vanni Marzulli, e le presidenti dei Municipi I e II, Annamaria Ferretti e Alessandra Lopez.

TRA TRADIZIONE E NOVITÀ: L’ANIMA DEL NATALE BARESE

L’amministrazione comunale punta a unire la tradizione natalizia di Bari con iniziative attrattive per residenti e turisti. Tra i momenti clou, l’accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese il 6 dicembre, giorno di San Nicola. La piazza si trasformerà in un giardino d’inverno, accogliendo cittadini e visitatori nel cuore della città vecchia.

Paola Romano ha sottolineato l’importanza di coinvolgere tutti i quartieri cittadini: “Crediamo che l’atmosfera natalizia debba essere condivisa da ogni cittadino, ovunque si trovi”.

LUCI, EVENTI E ATTIVITÀ PER TUTTI

Le strade dello shopping, tra cui via Sparano e via Argiro, brilleranno con luminarie spettacolari, mentre altre vie e piazze saranno animate da installazioni luminose e mercatini artigianali.

Il Villaggio di Babbo Natale: Christmas in Wonderland

Dal 6 dicembre, piazza Umberto ospiterà il magico “Christmas in Wonderland”, un villaggio natalizio con scenografie immersive, laboratori creativi e spettacoli teatrali. Qui i bambini potranno incontrare Babbo Natale e partecipare ad attività pensate per tutta la famiglia.

Orari:

Lun-Ven : 16:00 - 21:00

: 16:00 - 21:00 Sab-Dom: 9:00 - 22:00

Natale in Riva al Mare

Novità assoluta: un albero di Natale sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, con laboratori creativi, mercatini e appuntamenti speciali come tombolate e la cerimonia delle lanterne.

Concerti e Spettacoli in Piazza

Il 7 dicembre, piazza del Ferrarese ospiterà Renato Ciardo e I Paipers in un mix di swing e brani natalizi. Il 21 dicembre, Bogo & The Swindlers proporranno uno spettacolo musicale ispirato agli anni ‘50 e ‘60.

SOLIDARIETÀ E CULTURA

L’assessore Vaccarella ha annunciato iniziative speciali per bambini e famiglie vulnerabili, come proiezioni cinematografiche, momenti di convivialità e attività culturali, tra cui la veglia di San Nicola alla Biblioteca dei ragazzi.

L’IMPEGNO DI AMGAS

Amgas, sponsor dell’iniziativa, illuminerà i luoghi più suggestivi della città vecchia, come via Vallisa e piazza Mercantile. A piazza del Ferrarese sarà allestita la Casa Amgas, una serra in stile inglese con luci calde a basso consumo energetico.

MERCATINI DI NATALE DIFFUSI

Oltre al tradizionale mercato di via Venezia, mercatini tematici saranno allestiti in diverse piazze, come piazza Diaz e piazza Eroi del Mare. La Coldiretti organizzerà mercati a km 0, mentre i Municipi promuoveranno mercatini in piazza Garibaldi, piazza Massari e altre aree.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Il calendario completo degli eventi, con tutti i dettagli, è disponibile su www.nataleabari.it.

Bari si conferma protagonista delle festività natalizie, tra tradizione, solidarietà e innovazione, pronta ad accogliere cittadini e turisti in un’atmosfera di festa unica.