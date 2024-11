Città di Lecce Hospital promuove il corso avanzato in ecocardiografia transesofagea e intracardiaca 2D/3D

LECCE – Il prossimo 29 e 30 novembre si tiene a Città di Lecce Hospital il MICS ADVANCED ECHO SCHOOL, corso avanzato in ecocardiografia transesofagea e intracardiaca 2D/3D perioperatoria e interventistica, patrocinato dalla Mitral Academy e rivolto a ecocardiografisti, interventisti e cardiochirurghi specializzati nel trattamento chirurgico e percutaneo delle malattie valvolari cardiache.Il corso si articola in lezioni teoriche, basate sulle ultime linee guida ESC, e ampie sessioni pratiche tenute da un panel di professionisti nazionali ed internazionali, oltre a veri e propri workshop e wet-lab. L’appuntamento è promosso da MICS (Minimally Invasive & Catheter Solutions), Mitral Academy e GVM Care & Research.“Siamo alla quinta edizione di questo corso che mette insieme tante professionalità che lavorano sinergicamente con l’obiettivo di migliorare la diagnosi e la cura delle malattie cardiache e valvolari in particolare – spiega il prof. Giuseppe Speziale, Vice Presidente di GVM Care & Research e Direttore del Dipartimento Cardiovascolare degli ospedali pugliesi GVM Care & Research -. Il corso è patrocinato dalla Mitral Academy, organizzazione composta da professionisti delle patologie della valvola mitrale, che si occupa di formazione trasversale e della condivisione di competenze ed eccellenze nella chirurgia riparativa, con particolare attenzione verso le tecniche mininvasive e le nuove tecnologie”.Il corso fornisce una visione ampia e approfondita dell’ecocardiografia transesofagea come strumento per la pianificazione e la guida del trattamento chirurgico e percutaneo delle valvulopatie, oltre alla capacità di acquisire, ottimizzare e analizzare dataset 3D e prendere confidenza con l’ecocardiografia intracardiaca.“Obiettivo del corso è quello di una formazione puntuale e accurata, grazie alla combinazione di sessioni teoriche e pratiche sull’utilizzo dell’ecocardiografia transesofagea 3D. Questa tecnologia consente una visione ad ampio spettro e ottimizzata per lo studio del cuore in tre dimensioni, utile sia in fase di accertamento, per una diagnosi più accurata della problematica riscontrata, sia in fase operatoria per intervenire sulla patologia stessa”, spiega il dott. Corrado Fiore, direttore scientifico del corso e cardiologo di GVM Care & Research.“Crediamo fortemente nell’importanza della formazione avanzata, che insieme a un’ottima organizzazione, a professionisti eccellenti e a una tecnologia all’avanguardia costituiscono la formula che consente di raggiungere grandi risultati, come quelli messi a segno dalle strutture pugliesi di GVM Care & Research - chiosa il prof. Speziale -. I dati Agenas lo dimostrano: Città di Lecce Hospital, Anthea Hospital e Ospedale Santa Maria di Bari si collocano nei primi tre posti della graduatoria regionale per volume di interventi di valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache e si confermano nell'elenco delle migliori strutture nazionali per tempestività di accesso all'angioplastica coronarica nei pazienti con infarto”.Il corso è accreditato ECM e a numero chiuso.