Bari, Lungomare di Cagno Abbrescia: restringimento della carreggiata per i lavori del 'Parco Costiero Torre Quetta'

BARI - Per facilitare la realizzazione del secondo lotto del Piano Costa Sud, relativo al "Parco Costiero Torre Quetta", è stata emessa un'ordinanza dalla ripartizione IVOP. In vigore da oggi, martedì 12 novembre 2024, fino al 30 novembre 2025, l'ordinanza prevede una serie di modifiche alla viabilità su via Giovanni Di Cagno Abbrescia.

Dettagli dell'ordinanza:

Restringimento della carreggiata con una larghezza minima di 6,20 metri (3,10 metri per ciascuna corsia).

Limite di velocità fissato a 30 km/h nel tratto compreso tra la Fermata Ferroviaria Bari - Torre Quetta e il canale.

Segnaletica di cantiere temporanea (a strisce gialle) per indicare il restringimento della carreggiata e le linee di margine e mezzeria.

L’impresa esecutrice dei lavori, Consorzio Stabile Valori s.c.a.r.l. e DE.RE.CO. s.r.l., è incaricata dell’installazione della segnaletica temporanea e del piano di deviazione per garantire la sicurezza stradale.

Il progetto "Parco Costiero Torre Quetta"

L'intervento di riqualificazione punta a trasformare la fascia costiera in uno spazio aggregativo con percorsi ciclopedonali, aree ludiche, spazi per il relax e per attività sportive. Il parco includerà aree gioco, spazi balneari e aree naturalistiche, offrendo anche spazi accessibili per le persone con disabilità, garantendo un ambiente inclusivo e fruibile.

La nuova configurazione del lungomare risponde all’obiettivo di valorizzare il litorale e creare uno spazio che coniughi il rispetto per l’ambiente con la possibilità di svolgere attività ricreative, culturali e sportive in continuità con il paesaggio.