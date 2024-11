Bari, oltre 100 volontari Plastic Free ripuliscono Carrassi rimuovendo 410 chili di plastica e rifiuti

BARI – Oltre 100 volontari hanno preso parte, questa mattina, alla tappa del “Plastic Free Bari in Tour” presso il Giardino Francesca Laura Morvillo, antistante il Parco 2 Giugno. L’iniziativa, promossa dai referenti locali dell’associazione ambientalista impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bari e dell’Assessorato al Clima, alla Transizione Ecologica e all’Ambiente, insieme alla Commissione per le Politiche Giovanili, Cultura, Turismo e Sport. Alla pulizia ambientale ha partecipato anche la stessa presidente della Commissione, Francesca Bottalico. Il risultato? Ben 410 chili di plastica e rifiuti rimossi, un gesto concreto per il quartiere e un forte messaggio di amore e rispetto per l’ambiente."Siamo orgogliosi della crescente partecipazione e dell'entusiasmo che le nostre iniziative stanno generando in città – dichiarano i referenti Plastic Free Onlus di Bari, Antonella Marchitto, Silvana Mitolo, Gabriele Carofiglio e Davide Santacroce – Ogni evento è un'occasione per coinvolgere cittadini di tutte le età, associazioni e istituzioni in un'azione concreta per l'ambiente. Il nostro obiettivo è sensibilizzare sempre più persone sull'importanza di ridurre l'inquinamento, non solo raccogliendo rifiuti, ma anche diffondendo una cultura del rispetto per il territorio. È attraverso il lavoro di squadra e il contributo di tutti che possiamo davvero fare la differenza. Un ringraziamento speciale, infine – concludono – va agli operatori di AMIU Bari per il loro prezioso supporto nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti raccolti durante l’evento”.Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile anche grazie al coinvolgimento di associazioni e attività locali. Hanno partecipato IKEMANA Ride, WEEC e Terreno, quest’ultima promotrice di una biciclettata ecologica pre-evento che ha attraversato le strade della città, mostrando come mezzi sostenibili possano valorizzare le bellezze urbane. Grazie a Erasmus Student Network hanno preso parte diversi studenti Erasmus, volontari missionari e cittadini stranieri, uniti dal desiderio di contribuire ad un ambiente più pulito. Importante il contributo delle attività commerciali del quartiere, come Punto Materia, Mademan, Supermercati Famila e Pg Parrucchieri, che hanno donato materiali per la raccolta.L’evento di Carrassi è stato preceduto da due giornate di sensibilizzazione nelle scuole d’infanzia del quartiere, con attività ludiche ed educative che hanno coinvolto 120 bambini. Alla raccolta hanno preso parte, infatti, anche un gruppo di ragazzi della parrocchia dei Carmelitani con il loro educatore e anche alcune famiglie dell’asilo “Il Glicine Bianco”. Plastic Free Bari si conferma un punto di riferimento per il territorio, promuovendo azioni concrete e momenti di riflessione che coinvolgono tutte le generazioni. La giornata si è conclusa con entusiasmo e soddisfazione da parte di volontari e istituzioni, ma il percorso di sensibilizzazione e impegno ambientale non si ferma qui: prossimo appuntamento a dicembre nel quartiere Murat.