Serie C, Girone C: Taranto-Benevento 0-2, seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù

Primo tempo: occasioni sprecate da entrambe le squadre

L’avvio del match ha visto il Taranto partire con aggressività. Al 3’, De Santis ha colpito la traversa con un potente sinistro, sfiorando il vantaggio per i padroni di casa. Al 7’, è stata la volta del Benevento: Starita ha mancato una ghiotta occasione da posizione favorevole.

I minuti successivi hanno continuato a offrire azioni pericolose. Al 37’, Simonetti del Taranto ha sfiorato il gol, mentre al 40’ Borello non è riuscito a concretizzare un’azione promettente. Sul finire del primo tempo, il Benevento ha avuto altre due opportunità: al 44’, Talia non ha inquadrato lo specchio della porta con un destro, e al 45’ Guarracino ha mancato un’occasione importante per sbloccare il risultato.

Secondo tempo: il Benevento affonda il colpo

La ripresa ha visto un Benevento più cinico e determinato. Al 7’, Acampora, su punizione, è andato vicino al gol, mentre al 12’ Viviani ha sfiorato la rete.

Il vantaggio degli ospiti è arrivato al 21’, grazie a Starita, che ha segnato con un tocco al volo di destro su un preciso cross di Acampora. Il Benevento ha poi raddoppiato al 30’ con Talia, che di testa ha sfruttato al meglio un calcio d’angolo battuto da Lamesta.

Il Taranto ha cercato di reagire, ma senza successo. Al 38’, il Benevento è andato vicino al terzo gol con Lanini, ma il risultato è rimasto fermo sullo 0-2.

Classifica e prospettive

Per il Taranto si tratta della seconda sconfitta consecutiva, che aggrava una situazione già critica. Con soli 3 punti, i rossoblù restano ultimi in classifica, in una stagione che finora li ha visti in grande difficoltà.

Il Benevento, al contrario, si conferma al comando del Girone C con 33 punti, mostrando solidità e ambizioni di promozione.

Per il Taranto, sarà fondamentale ritrovare la via del successo e risollevare morale e classifica per cercare di mantenere vive le speranze di salvezza.